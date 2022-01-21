Диетолог раскрыла схему питания для каждой группы крови

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог Ульяна Румянцева рассказала, что она считает верной теорию американского натуропата Питера Д’Адамо, что для каждой группы крови нужно особое питание. Отмечается, что для людей с первой группой крови – а их в мире около 40% – подходит мясная диета с большим количеством белка. Также возможно употребление мяса птицы с ограничением бобовых и зерновых.

Представителям второй группы крови – а их обычно называют «земледельцами», следует питаться в основном растительной пищей. Это фрукты, овощи, зерновые, бобовые. «А вот мясо, молочные и кисломолочные продукты, кофе и алкоголь следует ограничить», – говорит Румянцева.

Третья группа крови – это «кочевники». Им следует питаться овощами, фруктами, кисломолочными продуктами, разным мясом, кроме птицы. Рекомендуется исключить морепродукты, томаты и изделия из пшеничной муки.

Четвертая группа крови – самая маленькая, всего 6% от населения. Представители этой группы практически всеядны. Но им следует исключить из питания говядину, кукурузу, фасоль, алкоголь.

Теория Д’Адамо не имеет научной базы. Поэтому опираться только на нее не стоит – также важно учитывать индивидуальные факторы, подчеркнула Румянцева.

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