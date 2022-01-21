На Закарпатье начали появляться билборды с поздравлениями Зеленкского

Украинский поэт и переводчик Андрей Любка прокомментировал поздравления президента Зеленского от «Слуги Народа» на билбордах Закарпатья, отметив, что партия тратит деньги без надобности. Свое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Любка. Фото: Facebook

Как пишет поэт, проехав 70 километров до горнолыжного подъемника, он увидел по меньшей мере 10 таких билбордов с поздравлениями президента от партии «Слуга Народа».

В своем посте Любка задается вопросом, для чего они установлены, ведь по его мнению Зеленский там ездить не будет и соответственно не увидит поздравлений.

«Зачем они? Партия поздравляет своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту», — пишет Любка.

Также по мнению поэта, данные обращения не имеют общественной важности и на их месте можно было бы, например, рекламировать, какую-то интересную инициативу.

Фото: facebook.com/andriy.lyubka

Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что производитель популярных шоколадных батончиков попал в скандал из-за обертки. Дело в том, что в Индии на обертках сладостей были нанесены изображения индуистских богов. Вскоре в Сети начали критиковать такое решение компании и его представители сообщили о снятии с продаж шоколадок в данной упаковке.

Также сайт «Комментарии» писал о том, что в Украине нашли место, которое может быть пригодным для строительства космодрома. Отмечается, что в нашей стране такое место найти сложно из-за того, что она густонаселена. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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