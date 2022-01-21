Какой сегодня праздник — 21 января — праздники 21 января — именины 21 января — именинники

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В конце рабочей недели, 21 января 2022 года, в Украине православные отмечают память преподобного епископа Емилиана Кизического.

21 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Праздники 21 января — память преподобного епископа Емилиана Кизического

В 815 году умер как исповедник, когда его сослали в заточение за то, что он не отказался от почитания святых икон. 

Что нельзя делать 21 января

• Согласно поверьям запрещено физически трудиться до конца первой половины дня; 

• Приобретать веревки; 

• Варить, а также пить кисель; 

• Принимать пищу перед зеркалом; 

• Носить одежду темного цвета; 

• Стоять против ветра; 

• Язвить и смеяться над близкими. 

Что отмечают в ире 21 января: 

• День бабушки в Польше;

• День благодарности белке в Северной Каролине, США;

• День супруга в Исландии.

Знаменательные события 21 января:

  • В 1952 году итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;
  • В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Монголией;
  • В 1966 году солист группы «Битлз» Джордж Харрисон женился на фотомодели Патти Бойд.

Кто родился 21 января:

  • В 1924 году Бенни Хилл, британский комик, автор и ведущий известной во всем мире программы «Шоу Бенни Хилла»;
  • В 1855 году Джон Браунинг, американский конструктор оружия;
  • В 1338 году Карл V Мудрый, король Франции с 1364 года.

Именины 21 января:

• Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.

• Православные: Анастасий, Антоний/Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий,  Евгений, Емельян/Эмиль, Илья, Михаил, Юлиан.

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