У судьи Веры Грицив украли 120 тыс. долларов

Известна фамилия судьи, работающей в Западном апелляционном хозяйственном суде, у которой недавно похитили 120 тысяч долларов. Это – Вера Грицив. Об этом представителям ZAXID.NET подтвердили собственные информаторы из правоохранительной среды.

Судья хранила деньги в сейфе (фото из открытых источников)

К слову, ночью 18 января в Львове ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд. Вор проник в один из кабинетов судебного учреждения, расположенный на 2 этаже, через окно и, открыв сейф, забрал оттуда 120 тысяч долларов. Полиция и суд не предоставили журналистам никакой информации об этом ограблении. В пресс-службе судебного учреждения лишь отметили, что сворованные американские наличные были обнародованы в декларации представительницы Фемиды.

Журналисты этого издания сделали анализ деклараций представителей Фемиды, работающих в Западном апелляционном хозяйственном суде и обнаружили, что только одна представительница судейского корпуса внесла в декларацию большую сумму наличных денег в валюте. Это судья Вера Грицив. Источник СМИ в полицейской среде подтвердил, что ограбили эту представительницу Фемиды.

Спикер этого судебного учреждения Анна Ярмола не подтверждала, но и не отрицала предположения, что украдены наличные в долларах принадлежали этой судье.

В декларации о доходах судьи Грицив за 2020 год отмечено, что она хранит наличными 531 тыс. грн и 81,1 тыс. долларов. Еще 300 тыс. грн сбережений у сына судьи, а у ее дочери есть 21 тыс. долларов и 110 тыс. грн наличных. В 2020 году представительница Фемиды указала в декларации о покупке валюты на сумму 597,2 тыс. грн.

Вера Грицив является судьей Западного апелляционного хозяйственного суда более 10 лет. Ее муж Михаил Грицив работает судьей Верховного Суда Украины, там же место работы дочери супругов – Анны Грицив .

Как информирует платформа » Честно «, Вера Грицив в 2013-2014 годах не декларировала часть принадлежащей ей недвижимости.

В 2018 году Общественный совет правочестности отметил в заключении по поводу этой представительницы Фемиды следующее. Ее муж приватизировал киевскую квартиру, которую ему предоставили как служебную. Это произошло по причине подачи недостоверных данных о том, где проживает семья судьи.

Напомним, что «Комментарии» сообщали, что пенсии судей увеличился на 23 тыс. , а рядовых украинцев — на 406 грн.

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