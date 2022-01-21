профессор Спектор называет симптомы, при которых тест не выявляет коронавируса

Симптомы кишечной инфекции могут означать, что у вас есть Омикрон, но тесты могут его не выявить, говорит ученый эпидемиолог Тим Спектор.
Британский исследователь коронавирусной инфекции, руководитель проекта ZOE Covid Symptom Study профессор Тим Спектор выступил с заявлением о том, что если заражение штаммом Омикрон сопровождается гастроэнтерологической симптоматикой, ПЦР-тестирование может не выявлять наличия вируса «короны», имеющегося у человека.
«Этот вариант по-разному влияет на пациентов и поражает разные части тела. Вирус может оседать в кишечнике, а не в носу – это может означать, что у вас есть Омикрон, но тесты могут его не выявить», — сказал профессор Спектор.
По мнению исследователя, многие случаи заражения Омикроном сейчас могут быть упущены из-за того, что мазки не обнаруживают вирус у некоторых людей.
«Когда люди инфицированы и испытывают кишечные симптомы вроде расстройства желудка, их тесты будут отрицательными, поскольку в носу или во рту не будет следов Омикрона», — поделился мнением эпидемиолог.
Профессор Спектор посоветовал обращать внимание на следующие симптомы.
Тошнота.
Диарея.
Рвота.
Боль в животе.
Изжога.
Вздутие живота
Примечательно, что Центры по контролю за заболеваниями в США (CDC) также называют одним из симптомов Омикрона кишечную проблему – диарею. По версии специалистов, испытывать желудочно-кишечные симптомы инфекции могут люди с более слабой иммунной системой.
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