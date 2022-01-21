Диетолог назвала рыбу, наиболее полезную для женского здоровья

Семга является наиболее полезной для женского здоровья рыбой, заявила диетолог Ольга Чунтонова. Она отметила, что в семге содержатся йод, витамины D и группы B, Омега-3 жирные кислоты, калий, фосфор, натрий, кальций, железо. Семга благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Омега-3 жирные кислоты полезны для зрения. Йод играет важную роль в формировании гормона щитовидной железы. Дефицит йода может привести к снижению иммунитета, утомляемости и подавленному состоянию.

Чунтонова отметила, что семга полезна не только для женщин, но и для детей. Ведь кальций укрепляет кости в растущем организме, калий принимает участие в функционировании нервной системы, фосфор важен для зубов и ногтей.

К тому же семга более калорийна, чем мясо. Еще одно полезное свойство – семга понижает уровень «вредного» холестерина в организме.

Правильная семга должно быть ровного розового цвета. Если она очень бледная – значит несколько раз размораживалась и замораживалась. Если ярко-красная – значит в ней есть красители.

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