Папа Бенедикт стал фигурантом в расследовании

О четырех случаях насилия священников над детьми был проинформирован Папа Римский Бенедикт XVI. Но он проигнорировал эту информацию. Об этом сообщает Deutsche Welle, обнародовав результаты расследований немецкой юридической фирмы Westphal Spilker Wastl (WSW), которую она провела, выполняя заказ Ватикана.

Папа Бенедикт (фото из открытых источников)

Представители медиа утверждают, что Папа Бенедикт в то время был архиепископом Йозефом Ратцингером. Его сообщали о таких случаях насильственного обращения с мальчиками. Но реакции от него не последовало. Все обвиняемые в насилии священники и дальше служили на своих приходах. А их малолетние жертвы не получили никакой помощи.

По информации адвоката Мартина Пуша, бывшего Папу можно обвинить по этим четырем случаям в неправомерности действий, имеющих отношение к злоупотреблениям, которые совершались, когда он исполнял обязанности архиепископа. Ведь после обнародования всех этих случаев виновники работали и дальше пасторами.

Бывший представитель Ватикана исключает такие обвинения. Нынешнего архиепископа из города Мюнхена тоже обвиняют, что он не допустил вмешательство в два случая таких злоупотреблений. Но сам Ватикан уже выражает «стыд и раскаяние», в ответ на несбывшиеся злоупотребления.

В обнародованном отчете фирмы WSW указано почти 500 случаев насильственного обращения с детьми, которые были совершены за время с 1945 по 2019 годы. Эти насильственные действия со стороны священников имели отношение к мальчикам.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции .

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