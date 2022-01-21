Перечислены главные правила полезного завтрака

Любой день следует начинать с питательной пищи, поэтому завтраку необходимо уделить особое внимание. Однако не все в курсе, что существуют определенные правила приема еды по утрам, которые помогут не навредить здоровью и оставаться энергичным в течение дня.

Почему важен завтрак

Согласно информации диетологов, около 25-30% калорий от суточной нормы должно приходиться именно на завтрак. Это своего рода топливо, которым человек заряжается в начале дня.

В какое время лучше завтракать

Идеально завтракать примерно через 20 минут после пробуждения, перед этим сделав зарядку. Многие не могут заставить себя принимать пищу утром, однако с этим нужно бороться. Через 14 дней организм привыкнет и будет сам просить утренней «подпитки».

Пять полезных продуктов для завтрака

Оптимальные вариант – каши на воде или молоке без добавления сахара (гречка, овсянка, перловка, пшенная крупа). В кашах есть полезные для здоровья вещества, которые надолго насыщают организм.

Яйца, омлет или глазунья богаты белком, витаминами и минералами.

Мюсли собственного приготовления. Можно запечь в духовке овсяные хлопья, добавить к ним сухофрукты, цукаты, орехи и небольшое количество меда. В магазинных зачастую много сахара.

С основой в виде цельнозернового хлеба можно даже позволить себе бутерброды, например, с сыром или красной малосольной рыбой – только без майонеза и других соусов.

В молочной продукции также много питательных элементов.

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