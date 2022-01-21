Врач нашел необычную причину боли в пояснице

Дата публикации: 21 января 2022 г.

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— Сегодня я хочу рассказать о том, что успех лечения хронических заболеваний зависит не только от используемых методик, манипуляций и возможностей медицины. Он во многом определяется еще и длительностью процесса. Пациент должен быть готов к тому, что многое зависит не только от квалификации врача и правильно подобранного им лечения: он должен понимать, что длительно протекающее заболевание в большинстве случаев длительно излечивается.

В качестве яркого примера на эту тему приведу историю своей пациентки. Эта женщина, чуть за 50 лет, пришла в нашу клинику, найдя ее по хорошим отзывам. Изначально она обратилась к неврологу, предъявив жалобы на боли в области поясницы, которые отдавали в область ягодиц и нижние конечности. Эти боли она отмечала уже давно: с ее слов, порядка шести лет они не давали ей спокойной жизни, мучили ее каждый день. И, ввиду давности процесса, она отчасти к этим болям уже привыкла. Так что, несмотря на то что они снижали ее качество жизни, она долгое время старалась эту проблему решить какими-то простыми способами. Покупала мази, растирки, читала рецепты в Интернете. Но самолечение ни к какому улучшению не приводило, а местные средства лишь на время снимали боль. Она также неоднократно обращалась к врачам, которые имели в своем арсенале возможности какой-то одной методики, — и это тоже не приводило к результатам.

Когда она обратилась к нашему неврологу, он провел обследование ее поясницы и вынес заключение, что ее проблема не носит неврологического характера. Причиной ее болей было хроническое заболевание — воспаление в области мышц вокруг тазобедренного сустава. У нее был довольно выраженный синдром грушевидной мышцы. Это — одна из мышц, стабилизирующих тазобедренный сустав, под которой проходит седалищный нерв, который, в свою очередь, формируется в поясничном отделе позвоночника. Поэтому многие пациенты путают жалобы и в первую очередь идут к неврологу, поскольку боль начинается от поясничного отдела.

Итак, после осмотра врача стало очевидно, что лечение невролога в данном случае будет неактуальным: пациентка просто потеряет время, потому как методики, которые применяет невролог, не помогут ей полностью. Поэтому наш невролог направил эту женщину ко мне.

Во время первой консультации я понял, что женщина готова выполнять рекомендации, но все же испытывает ко мне недоверие. Я понимал, что, возможно, оно связано с тем, что она уже неоднократно обращалась к врачам, которые ей не могли помочь. Но мы с ней обсудили схему лечения, я объяснил ей все тонкости, рассказал, как все будет проходить. С самого начала я подчеркнул, что лечение будет длительным, а эффект — приходящим. То есть ей не стоит ждать улучшения сразу после окончания лечения, должно пройти время.

План лечения был таким. Вначале — обязательная физиотерапия, которая поможет создать противовоспалительный фон и окажет противоотечное воздействие. Я к этому отношусь очень трепетно: хороший физиотерапевт с правильным подходом может очень хорошо помочь лечащему врачу в этапном лечении.

Далее я назначил пациентке ударно-волновую терапию. Потом следовал курс околосуставных инъекций препаратами гиалуроновой кислоты. И, наконец, следующий этап предполагал применение ручных мануальных техник для работы с мышцами и лечебную физкультуру.

Я сразу проговорил с пациенткой, что лечение займет порядка двух месяцев, это будет не быстрый процесс. Она все поняла. Однако первый этап терапии сопровождался ее постоянными эмоциями, в основном отрицательными. Есть такая расхожая в медицине фраза, которую очень не любят пациенты, — «лечение через воспаление». И чаще всего она применима к заболеваниям хроническим. Многие пациенты, имеющие хроническое заболевание, чтобы получить положительный эффект от терапии, зачастую в ходе терапии (особенно в ее начале, а иногда и в середине) могут получить эпизоды обострения. То есть у них может повыситься болевая чувствительность, а приступы боли могут стать более окрашенными. И для пациента это часто является неожиданностью, поэтому лечение сопровождается эмоциями, понятно, что не положительного характера.

В общем, после первых сеансов физиотерапии пациентка почувствовала облегчение, однако когда мы приступили к ударно-волновой терапии, у нее началось сильнейшее обострение, что ее очень сильно напугало и насторожило. Она начала сомневаться: а правильно ли она обратилась, а правильно ли ее направили, а правильно ли ей все назначили, а не сделают ли ей хуже? Приходилось с ней постоянно объясняться, убеждать в том, что все идет по плану, что это — нормальная реакция. В таких ситуациях доктору нужно быть максимально уверенным, находить убедительные слова и общаться доверительно, чтобы пациенты ни капли не сомневались в человеке, которому они доверили свое здоровье. С этой женщиной было непросто: порой эмоции брали верх, и я чувствовал, что она жалеет, что согласилась на лечение и тратит время на процедуры, от которых чувствует боль.

И все-таки курс лечения был полностью пройден, и… пациентка пропала. Так это обычно и случается. Такие пациенты уходят от врача с определенным уровнем боли и сожалением, что ввязались в процесс.

Теперь оставалось только ждать, когда она вернется обратно — с положительным эффектом. Кто-то возвращается через полгода, кто-то раньше, кто-то позже. Эта пациентка вернулась спустя 8 месяцев. Зашла в клинику уверенно и с абсолютно позитивным настроем. Боли ее больше не беспокоили, что для меня было неудивительно.

…Пациенты с хроническими заболеваниями, которые обращаются к врачу, должны понимать: за один день и даже за один месяц их не вылечить. Лечение, которое будет им рекомендовано, займет длительное время. И восстановительный период после него тоже будет долгим.

Но самое главное — если вы пришли к врачу, в компетенции которого вы не сомневаетесь, вы должны довериться ему с первой же встречи. Понятно, что довериться незнакомому человеку очень сложно, но все же отношения «доктор- пациент» — это особенные отношения. По ходу лечения надо верить в то, что со временем все будет хорошо, если до этого вы успели убедиться в достаточно высокой компетенции и квалификации доктора.

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