Названы три бытовые вещи, которые могут привести к смерти

Врач-терапевт Елена Черненко в интервью рассказала о том, что привычные для человека вещи могут привести к смерти. Эксперт перечислила бытовые предметы, которые могут спровоцировать отравление вплоть до летального исхода.

По словам специалиста, многие сильно недооценивают опасность лекарств, в частности, капель от заложенности носа. Она указала на то, что в период похолоданий, когда на улице плохая погода, число болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями растет в разы. Насморк становится причиной плохого сна или исчезновения обоняния, из-за чего люди зачастую перебарщивают с дозировкой препарата, что приводит к плачевным результатам. Черненко отметила, что одним из наиболее опасных веществ являются сосудосуживающие носовые капли, а от передозировки в большинстве случаев страдают дети, поскольку не всегда знают, как именно пользоваться медикаментами.

Также, с точки зрения врача, оказывать негативное влияние на организм могут чистящие средства, такие как капсулы с порошком для стиральных машин, которые похожи на конфеты.

«В чистящих средствах содержится щелочь, поэтому происходят даже не отравления, а токсическое поражение. Не только местное идет поражение — пищевода, желудка, слизистой полости рта, но и токсическое поражение слизистой почек», — поделилась подробностями терапевт.

Кроме того, в ряде случаев люди страдают из-за ядовитых стройматериалов, например, могут надышаться некачественной краской, предупредила собеседница издания. В таких случаях, как правило, прибегают к использованию респираторов.

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