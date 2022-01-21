врач-окулист назвала худшие продукты, которые портят ваше зрение

Ваша диета играет жизненно важную роль в здоровье вашего сердца и кровеносных сосудов, которые затем могут повлиять на здоровье ваших глаз. Окулист Уитни Селтман подтвердила, что одним из «худших продуктов» для здоровья глаз являются хлеб и макароны.
Простые углеводы в белом хлебе и макаронах связаны с более высоким риском возрастной дегенерации желтого пятна.
Причина в том, что простые углеводы повышают уровень сахара в крови, что со временем может привести к повреждению кровеносных сосудов.
Возрастная дегенерация желтого пятна
Возрастная дегенерация желтого пятна поражает людей в возрасте от 50 до 60 лет. Влияя на среднюю часть вашего зрения, это может затруднить чтение и распознавание лиц.
Состояние может повлиять на один или оба глаза, что может проявляться как:
Восприятие прямых линий волнистыми или кривыми
Объекты выглядят меньше, чем обычно
Цвета кажутся менее яркими, чем раньше
Видение вещей, которых нет (галлюцинации)
Селтман предлагает заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми сортами, чтобы предотвратить скачки уровня сахара в крови.
Обработанное мясо также вредно для здоровья глаз, так как в нем много натрия.
Окулист подтвердил, что слишком много натрия может привести к повышению артериального давления, а это может привести к гипертонической ретинопатии — поврежденные кровеносные сосуды вызывают нечеткость зрения или человек страдает от потери зрения.
Высокое кровяное давление также может привести к хориоидопатии, которая представляет собой скопление жидкости под сетчаткой.
Слишком большое количество обработанного мяса также может привести к невропатии, поскольку блокирование кровотока убивает нервные клетки, что приводит к потере зрения.
«Употребление меньшего количества этих продуктов может снизить вероятность высокого кровяного давления и связанных с ним проблем со зрением», — подтвердил Селтман.
Жареные во фритюре продукты, приготовленные с использованием трансжиров, могут повысить уровень холестерина. Опять же, слишком много холестерина может вызвать проблемы с кровеносными сосудами.
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