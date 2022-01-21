В Гане произошел взрыв, который разрушил сотни домов и унес жизни по меньшей мере 17 человек

В четверг, 20 января, в сельском западном регионе Ганы взрыв разрушил сотни зданий и унес жизни по меньшей мере 17 жителей, когда грузовик, перевозивший взрывчатку в золотой рудник, столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает Reuters.

Разрушенные дома в результате взрыва — фото из открытых источников

Непроверенные видео, опубликованные в местных СМИ, показывают большое тлеющее место взрыва, на котором здания превратились в груды дерева, кирпича и металла.

По меньшей мере, 17 человек погибли и 59 получили ранения в результате взрыва в западной Гане, сообщил министр земель и природных ресурсов Самуэль Джинапор.

На одном видео видны два тела, смятые на земле, покрытые пылью. На фотографии, которой поделился член местного совета, видна глубокая воронка в эпицентре взрыва.

Седжи Саджи Амедону, заместитель генерального директора Национальной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий, сказал, что было уничтожено 500 зданий. Региональный сотрудник МЧС сообщил местным СМИ, что видел 10 трупов.

«Гражданам было рекомендовано выехать из района в соседние города для их безопасности, пока продолжаются меры по восстановлению», – говорится в сообщении полиции.

Полиция сообщила, что соседние города попросили открыть общественные места, включая классы и церкви, для выживших.

Взрыв произошел в Апиате между городами Богосо и Боуди, когда мотоцикл заехал под грузовик со взрывчаткой, принадлежащей компании Maxam, которая направлялась к золотому руднику Чирано, которым управляет компания Kinross из Торонто.

Спикер Kinross подтвердил инцидент, сказав, что он произошел в 140 километрах (87 миль) от шахты.

Сначала полиция заявила, что взрывчатка поступала из золотого рудника Тарква, которым управляет расположенная в Йоханнесбурге Gold Fields, но представитель Gold Fields сказал, что поставка была осуществлена от взрывотехнической компании в городе Тарква, а не от шахты Тарква.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо написал в Твиттере, что его проинформировали об инциденте и подтвердил, что погибли люди.

«Это действительно… трагический случай, и я от имени правительства выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», — сказал президент Ганы.

Как сообщали ранее «Комментарии», в Афганистане прогремел мощный взрыв у здания школы: погибли дети.

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