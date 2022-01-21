малоизвестным признаком является ощущение в ушах

Врачи делятся данными о том, что малоизвестным признаком, свидетельствующим о заражении Омикрон-штаммом, может быть дискомфортное и болезненное ощущение в ушах.

Еще во время первой волны коронавируса ученые фиксировали у части пациентов такой признак инфекции, как тиннитус – нарушение, характеризуемое навязчивыми звуками, которые человек слышит независимо от шумов во внешней среде. Британские специалисты, разработчики приложения для отслеживания ковидных симптомов ZOE Covid Symptom Study сообщили, что

«признаком заражения Омикроном может быть нарастающая давящая боль в ушах».

Эксперты призывают всех обращать внимание на этот признак. По их словам, он сегодня пока еще является малоизвестным.

Версию об ушном симптоме инфекции, возникшей из-за поражения Омикрон-штаммом, разделяют и врачи и США. Специалист по инфекционным заболеваниям, доктор Питер Чин-Хонг, рассказал в интервью, что Омикрон, в отличие от своего предшественника, штамма Дельты, не стремится проникнуть в легкие, предпочитая «хозяйничать» в дыхательных путях, провоцируя обильное выделение слизи, насморк и их отек, ведущий к заложенности. Неприятное ощущение давления и боли в ушах возникают как следствие этих процессов. Уши начинают болеть, потому что в дыхательных путях, носовых полостях «все забито», заметил врач.

Его коллегами, учеными Стэнфордского университета были проведены тестовые испытания на модели внутреннего уха, подвергшейся воздействию ковид-инфекции. Научные специалисты отметили, что коронавирус может вызывать симптомы, ассоциированные с воспалением внутреннего уха, – могут возникать снижение слуха, звон в ушах, головокружение и потеря равновесия, тошнота.

Ученые также рекомендуют проходить ПЦР-тест, если ощущаются ушная боль и вышеназванные симптомы.

«Мы наблюдали пациентов, у которых потеря слуха и боль в ушах были единственным проявлением коронавирусной инфекции», — поделились они.

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