Украина получит энергетический безвиз с Европой: хватит ли угля для электростанций

В Министерстве энергетики говорят, что синхронизация с энергетической системой Европы украинских электросетей на финальном этапе. Об этом пишет DW.

Синхронизация с энергетической системой Европы на финальном этапе, фото из открытых источников

В 2023 году Украина окончательно получит энергетический безвиз с Европой. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Брюссель 20 января. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и представители Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) сообщили украинскому министру, что поддерживают синхронизацию украинских энергосистем с европейскими. Согласно подписанному в 2017 году соглашению между «Укрэнерго» и ENTSO-E этот процесс должен завершиться в 2023 году.

По словам Галущенко, в 2022 году Украина будет проходить изолированный режим от России и Белоруссии в течение нескольких дней. После проведения этих испытаний можно говорить о готовности украинской энергетической системы к объединению с энергосетями Европы. Для этих испытаний в изолированном режиме, которые будут длиться пять дней, нужно иметь запасы угля в объеме одного млн тонн.

Министр подчеркнул, что для украинских электростанций хватит запасов угля: 800 тысяч тонн на складах и 220 тысяч тонн, которые привели в порт.

В Еврокомиссии высказались о том, что пригласят украинскую делегацию к процессу сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Что касается количества газа для украинских потребителей для прохождения отопительного сезона, то глава Минэнерго подчеркнул, что «Нафтогаз» будет импортировать газ и проблем со снабжением топлива домохозяйствам не будет. Соответствующие контракты на импорт газа в феврале уже заключены.

В хранилищах Украины по состоянию на 20 января имеется 12 млрд кубометров газа. В 2021 году было 22 млрд кубометров, в 2020 – 17,5 млрд кубометров. Такие данные предоставило АО «Укртрансгаз».

Как сообщал портал «Комментарии», противостояние канадской энергетической компании TIU и Никопольского завода ферросплавов закончилось сворачиванием мощностей первой. Канадский инвестор просто отказался продолжать противостояние – демонтировал мощности и свернул деятельность.

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