Эндокринолог подсказала, что надо сделать до 60 лет для долголетия

Эксперты провели масштабное исследование на тему метаболизма людей в течение всей жизни. Его итоги на своей странице в Instagram прокомментировала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Согласно выводам ученых, обмен веществ не меняется на протяжении почти 40 лет (в период c 20 до 60 лет) как у мужчин, так и у женщин. Исследователи пришли к заключению, что у последних он в принципе медленнее.

Как отметила медик, если человек поправился до 60 лет – замедление метаболизма тут ни при чем. «Как бы хорошо мы ни выглядели, в 60 лет начинаются возрастные болячки и замедляется метаболизм», – поделилась подробностями Павлова, уточнив, что встречаются и индивидуальные особенности. По словам автора публикации, есть люди от природы не только с очень быстрым обменом веществ, но и с очень медленным. Однако в целом, как подчеркнула Павлова, это обычные исключения из правил.

Эндокринолог посоветовала каждому к 60 годам подходить предельно готовым. Она порекомендовала сохранять хорошую форму, а также набрать мышечную массу. «И тогда увеличение продолжительности жизни будет только радовать», – резюмировала она.

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