Юристка Ольга Коцько сообщила в Facebook о том, что руководитель Муниципальной варты Киева Игорь Мари самовольно увеличивает себе премии и бонусы за счет средств коммунального предприятия и в ущерб зарплатам рядовых муниципалов.

Муниципальна варта. Фото из открытых источников

Она опубликовала тарифные ставки начисления зарплат и бонусов. По ее данным, Мари инициировал и подписал новый «коллективный договор», согласно которому из бюджета КП на профком будет перечисляться не 0,3%, а 3% от зарплатного фонда или порядка 300 тыс. грн ежемесячно.

«При этом Игорь Мари забыл указать “бонусы”, которые получит именно он и люди, которые своими подписями и протоколами сборов превратят профсоюз в его собственный “пенсионный фонд”», — написала юристка. — Фейковый глава профкома и “поборник за права трудового коллектива” Мари освобождается от работы, но при этом продолжает получать зарплату», — сообщает Коцько

Как пишет Ольга Коцько, без учета надбавок и премий зарплата Мари составляет 30800 грн в месяц. Помимо этого он получает дополнительную зарплату как глава профкома по коэффициенту 3,6 — на уровне начальника отдела.

«Кроме того, он сохраняет “командорский” кабинет и ему выделяют автотранспорт (кто там спрашивал, кому пойдут новые “Аутлендеры”)», — написала юристка.

Дополнительная зарплата заместителю главы профкома, казначею, секретарю и членам профсоюза будет рассчитываться по коэффициентам 3,4-3,5. При этом ставка для старшего охранника — 3,3.

«И самое главное, все эти выплаты, дополнительные зарплаты, содержание кабинета с техникой и автомобилей будут идти из бюджета КП. Он не резиновый, и, соответственно, на эти суммы будет сокращаться зарплатный фонд всех остальных сотрудников», — заявила Ольга Коцько.

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