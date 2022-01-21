Велосипеды MaxxPro

Если вы ищете недорогой велосипед для любительского катания, стоит обратить внимание на продукцию торговой марки MaxxPro. Компания была основана в России и уже больше 10 лет предлагает байки на любой вкус и кошелек.

Особенности велосипедов MaxxPro

Бренд MaxxPro является результатом плодотворного сотрудничества лучших велопроизводителей, а также опыта велосипедистов. Компания не стоит на месте и постоянно развивается, принимает участие в велосипедных выставках, марафонах, благотворительных акциях, велособытиях.

Ключевая особенность велосипедов – богатый выбор моделей и демократичная цена. Каждый ценитель велопрогулок сможет найти свой вариант, независимо от уровня езды, возраста и статуса. Большое внимание уделяется геометрии и материалу рамы, а также дизайну велосипеда. MaxxPro делает велосипеды для детей и взрослых. За счет собственного производства и недорогой сборки себестоимость выпуска более низкая по сравнению с конкурентами. Ответственное отношение к производству и сервису делает сотрудничество с компанией MaxxPro выгодным. Можно выделить такие отличительные черты российских велосипедов данного бренда:

доступная стоимость;

оптимальное соотношение цены и качества зборки, а также комплектующих;

различный дизайн;

адаптация под разный тип дорог.

Технические возможности байков от MaxxPro позволяют решать задачи любой сложности. При выборе подходящего велосипеда учитывается конструкция рамы, диаметр колеса, тормоза, трансмиссия и другие важные узлы байка. Также не стоит забывать про размер рамы, который выбирается по росту.

Богатый ассортимент по доступной цене

Выбор велика – ответственная миссия, от которой зависит комфорт и удовольствие от катания, поэтому учитываются все технические характеристики, а также физические параметры райдера. Модельный ряд MaxxPro включает велосипеды для разных категорий:

взрослые модели для любителей и профессионалов, которые отличаются по своим характеристикам и представлены горными, городскими байками;

подростковые и детские велики имеют яркий дизайн, богатую комплектацию и отвечают требованиям юных райдеров;

женские велосипеды — разработаны с учетом особенностей строения женского тела.

Линейка детских моделей начинается с велосипедов для возраста трех лет. Производитель заботится о надежности и безопасности конструкции. Детские велики комплектуются защитой цепи, мягкими накладками, звоночками и другими аксессуарами. Подростковые велики аналогичны взрослым моделям, но уровень комплектующих ниже. Дополнительный комфорт во время езды обеспечит амортизационная вилка, широкие покрышки и удобное сиденье. Яркие цвета, принты с любимыми героями подчеркнут стиль и поднимут настроение.

Велосипеды MaxxPro созданы для тех, кто не представляет свою жизнь без «железного коня». В любом случае, чтобы понять все плюсы и минусы MaxxPro, стоит на них покататься. Богатый выбор моделей представлен в специализированном интернет-магазине Veliki.com.ua.