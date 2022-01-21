Цветные контактные линзы – особенности

В современном мире пользуются огромной популярностью линзы с окраской или рисунком. В первую очередь они предназначены для визуального изменения цвета глаз в широком диапазоне — от элегантной корректировки до карнавального эффекта. Их окраска перекрывает натуральный вид глаз, в результате взгляд и даже внешность меняется. На сайте https://mkl.ua/category/cvetnye-linzy/ вы сможете выбрать и приобрести качественные цветные линзы в интернет-магазине контактных линз МКЛ в Киеве Вы можете выделить интересующие вас параметры, чтобы в разы сузить круг поиска и сэкономить свое драгоценное время. В результате вам останется выбирать из тех предложений, которые оптимально подойдут под ваши запросы. По возникшим вопросам вы можете созвониться и бесплатно получить консультацию специалистов по телефону. Вам компетентно дадут разъяснения по возникшим вопросам и помогут сделать верный выбор.

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Из преимуществ цветных контактных линз следует выделить то, что они кардинально меняют ваш цвет – из кареглазых вы сможете легко получить голубой цвет глаз. Оттеночные линзы подчеркивают и делают более глубоким, насыщенным естественный цвет глаз. Есть карнавальные линзы, которые предназначены для определенных вечеринок и праздников.

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Косметические или оттеночные линзы предназначены для тех, кто хочет изменить внешность при этом выглядеть естественно. Классические цветные линзы окрашены насыщенным пигментом – он полностью перекрывает натуральный цвет глаз. Подобные линзы подходят и тем, у кого светлые глаза, и обладателям темных – карих или темно-зеленых. Важно учитывать, что сделать светлые глаза темными проще, нежели наоборот. При этом все индивидуально. Достаточно обратиться к специалистам, и они помогут подобрать для вас подходящее решение.

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Оттеночные линзы усиливают либо оттеняют оригинальный цвет глаз. Они полупрозрачные, с минимальной тонировкой. Подобные линзы будут прекрасно смотреться на светлых глазах, сделают взгляд более глубоким и выразительным.

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Возможны цветные и оттеночные линзы с диоптриями или без. Они рассчитаны на повседневное использование. При этом их не рекомендуется носить в темное время суток и при вождении авто. Все дело в том, что при расширении зрачка, окрашенная область может попадать в поле зрения, это вызовет дискомфорт и ограничивает видимость.

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Самыми лучшими цветными линзами являются те, которые подходят вам, которыми вам удобно пользоваться, которые обеспечивают комфорт во время ношения. Выбирать следует с понимания задачи, которую вы собираетесь решить с помощью приобретения. Возможно, вы хотите создать образ для выступления на сцене или для участия в празднике, карнавале или вечеринке. А может быть, вы хотите полностью изменить натуральный цвет глаз или подчеркнуть естественный цвет глаз, придать взгляду выразительность.

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Обратившись к специалистам, вы сможете получить бесплатную консультацию и помощь в выборе. Здесь гарантируют качественное обслуживание и прекрасный сервис. Вы останетесь довольны приобретением.