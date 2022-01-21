Названы необычные последствия употребления кешью

Многие люди ошибочно полагают, что орехи — это запретная пища, когда вы пытаетесь похудеть, поскольку она калорийная пища и с высоким содержанием жиров. Но на самом деле исследование Nutrients , проведенное в 2017 году, показало, что люди, которые регулярно едят орехи, с большей вероятностью сохранят здоровый вес, чем те, кто этого не делает. Это может быть связано с тем, что орехи невероятно насыщают (благодаря мощному сочетанию белков, клетчатки и жиров), тем самым способствуя снижению веса .

Хотя кешью на вкус не кажется постным, вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле в них меньше жира и калорий, чем во многих других популярных орехах , таких как миндаль, арахис и грецкие орехи. Одна порция кешью содержит в среднем около 137 калорий, но исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что человеческий организм может поглощать только около 84% этих калорий, потому что часть содержащегося в них жира остается запечатанной внутри волокнистой стенки ореха.

2. Может способствовать снижению давления

Более 100 миллионов взрослых в Америке — или почти половина взрослого населения — имеют высокое кровяное давление . Однако, согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments in Nutrition за 2019 год , употребление кешью связано с понижением артериального давления . Употребление кешью также было связано с более низким уровнем триглицеридов — типа жира в крови, который может увеличить риск инсульта, сердечного приступа и сердечных заболеваний, когда уровни высоки.

Однако имейте в виду, что не все кешью одинаковы в этом отношении. Многие упакованные кешью продаются солеными, а продукты с избытком соли связаны с высоким кровяным давлением.

3. Может улучшить уровень холестерина

Существует два типа холестерина: холестерин ЛПНП, который вызывает опасные жировые отложения в артериях, и ЛПВП, который фактически может защитить ваше сердце, унося холестерин ЛПНП от артерий к печени.

В идеале вы хотите, чтобы ваше соотношение показывало более низкий уровень холестерина ЛПНП и более высокий уровень ЛПВП. И вот тут-то и пригодятся кешью: исследование, проведенное в 2017 году в Американском журнале клинического питания, показало, что включение кешью в свой рацион может снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Более того, исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что диета, богатая кешью, увеличивает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

4. Лучше заработает сердце

Болезни сердца являются основной причиной смерти в США, помимо инсульта, респираторных заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера вместе взятых. К счастью, обзор 2007 года, опубликованный в British Journal of Nutrition, показал, что риск сердечных заболеваний был на 37% ниже для тех, кто ест орехи более четырех раз в неделю.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что, когда люди с диабетом 2 типа ели 30 граммов сырых несоленых орехов кешью ежедневно в течение 12 недель, у них наблюдалось снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижалось их артериальное давление и уровень холестерина ЛПВП. поднялся.

Вероятная причина, по которой кешью связаны со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что они являются хорошим источником мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот , которые могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП.

5. Контролирует уровень сахара в крови

Само собой разумеется, что то, что вы едите, может сыграть значительную роль в способности вашего организма контролировать уровень сахара в крови . Добавление кешью в свой рацион может оказать значительное положительное влияние на уровень сахара в крови, независимо от того, страдаете ли вы диабетом или преддиабетом.

В одном исследовании 2019 года, опубликованном в Международном журнале эндокринологии и метаболизма , люди с диабетом 2 типа, которые потребляли 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели более низкий уровень инсулина, чем те, кто не ел кешью, что примечательно, учитывая, что поддержание уровня инсулина вниз помогает регулировать уровень сахара в крови . Это может быть связано с тем, что кешью настолько богаты клетчаткой, что помогает предотвратить скачки сахара в крови за счет более медленного и устойчивого высвобождения глюкозы в кровоток.

6. Вы получите здоровую дозу меди

Медь играет важную роль в различных функциях организма, включая регулирование частоты сердечных сокращений и артериального давления, выработку эритроцитов, развитие костей, кровеносных сосудов и соединительной ткани, а также активацию иммунной системы.

Одна унция кешью содержит 70% вашей дневной нормы меди .

7. Защитит клетки от повреждений.

Орехи и семена хорошо известны своим впечатляющим содержанием антиоксидантов. Антиоксиданты — это соединения, которые могут нейтрализовать вредные свободные радикалы в вашем теле, тем самым защищая ваше тело от болезней и уменьшая воспаление в целом. В частности, кешью являются отличным источником двух типов антиоксидантов: полифенолов и каротиноидов . Однако обратите внимание, что жареные кешью обладают большей антиоксидантной активностью, чем сырые.

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