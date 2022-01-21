Локдаун в Украине 2022 не будут вводить заявил Игорь Кузин

В Украине заговорили о начале новой волны коронавирусного заболевания. В частности, за сутки, 20 января, в стране зафиксировали более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Наибольшее количество заболевших в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в столице. Замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью LIGA рассказал, планируют ли в Украине ужесточение карантина в связи с новым всплеском заболеваемости.

Игорь Кузин — фото: moz.gov.ua

Так, главный санитарный врач отметил, что карантинных ограничений, как были в стране в 2020 году — локдауна — не планируется.

При этом Кузин высказал мнение, что первой на «красный» уровень эпидопасности перейдет Ивано-Франковская область, где достаточно быстро ухудшается эпидемическая ситуация. Кроме того, в регионе большое количество госпитализированных пациентов.

«Процент или тренд к госпитализации растет около 70% в течение суток. То есть, большое количество людей госпитализируется одновременно», — добавил главный санврач.

Отметим, что не успела Украина отойти от осенней волны новой вспышки коронавируса и выйти из «красных» и «оранжевых» карантинных зон, как вновь ситуация обостряется. Новых кейсов заражения коронавирусом становится все больше. И уже появились первые регионы, перешедшие в «оранжевые» зоны, где стремительно растет количество выявленных случаев заболеваний, а с ними и госпитализация.

Так, с 21 января в «оранжевой» зоне карантина находятся 8 областей. В лидерах сразу по трем критическим показателям (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций) Ивано-Франковская область. Далее по критическому показателю новых случаев идут: Ровенская, Сумская и Черновицкая области. Самая тревожная ситуация по уровню госпитализации во Львовской области. Критический коэффициент выявления новых случаев превышен в Тернопольской, Житомирской и Черниговской областях.

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