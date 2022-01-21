Новый сервис для пациентов, который поможет получить «Доступное лекарство»

Украинцы получили доступ к новому сервису, который будет помогать пациентам получить медикаменты с перечня препаратов по программе «Доступні ліки». Проект общественной организации «Лекарства Контроль» уже реализован. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В Украине запустили чат-бот для программы «Доступні ліки», фото из открытых источников

Бот в мессенджерах под названием «Запитай у Гриця» расскажет, какие лекарства предусмотрены государственной программой для предоставления пациентам бесплатно или с незначительной доплатой. Также чат-бот поможет людям, имеющим определенные болезни, получить это лекарство независимо от места жительства пациента. Чат-бот может найти близлежащую аптеку, где такие лекарства есть.

Бот работает в мессенджерах – Telegram и Viber. После запуска бота нужно выбрать одну из категорий: «Доступні ліки», Найти аптеку, Как получить «Доступі ліки», домашняя аптечка, тест от Грица и другие.

Напомним, что в программу реимбурсации лекарственных средств входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики/поведения и другие.

Сервис запущен в рамках проекта «Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине» и при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации.

Как сообщал портал «Комментарии», даны инструкции для абонентов всех операторов о том, как привязать номер своего телефона к паспорту. Для этого абоненты могут воспользоваться онлайн-сервисами мобильных операторов или прийти в фирменные магазины.

Также мы писали, что Радуцкий рассказал, будут ли сокращать медперсонал в больницах. Медики пожаловались депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации о том, что их хотят сокращать из-за требования к учреждениям повысить зарплату работникам.

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