Психологическая травма может изменить ДНК, – исследование

Исследование ученых из Университета Южной Флориды показало, что травма родителей может быть унаследована следующим поколениям.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Как проводили исследование

Ученые исследовали ДНК 59 женщин, которых разделили на 2 группы:

в первую группу вошли женщины, которые были беременны и жили в Руанде во время геноцида 1994 года, а также их дети. Женщины из первой группы были изнасилованы, получали угрозы или видели воочию убийства.

во вторую – представительницы народа, ожидавшие ребенка в тот же период, но жившие в других частях мира, и их дети.

Внимание! Ученые увидели, что страх геноцида был связан с химическими модификациями ДНК женщин и их потомков. Многие из этих модификаций произошли в генах, которые связаны с ментальными расстройствами, таких как: посттравматический синдром и депрессия.

Травма через поколение

Эти результаты показывают, что, в отличие от генных мутаций, химические «эпигенетические» модификации могут быстро реагировать на травму через поколения.

Эпигенетика это до стабильные, но обратимые химические модификации ДНК, которые помогают контролировать функцию гена. Они происходят в более короткие сроки, чем те, которые необходимы для изменений в основной последовательности ДНК,

– пояснила соавтор исследования Моника Уддин.

Почему важны выводы

Несмотря на то, что в этом исследовании ученые изучали конкретно влияние геноцида в Руанде, оно подтверждает выводы предыдущих работ, которые указывали на долгосрочные последствия от травматических событий в жизни беременной женщины.

Это важно для понимания необходимости укрепления усилий для защиты безопасности и эмоционального и психологического благополучия беременных женщин.