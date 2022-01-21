Новое меню в школах Украина — Клопотенко назвал задачу

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, с появлением супермаркетов, а соответственно и широкого выбора гастрономии, многие дети перестали питаться в школах. Потому, задача нового школьного меню — вернуть учеников обратно в столовую, предложив им сбалансированное и вкусное питание. Об этом кулинарный эксперт рассказал 24 каналу.

Евгений Клопотенко — фото: Instagram Евгения Клопотенко

Клопотенко отметил, что реформа школьного питания точно поможет изменить пищевые привычки подрастающего поколения, иначе бы она не имела смысла. Шеф-повар продолжает:

«Раньше, в СССР в частности, еда должна была быть безопасной и давать детям здоровье, но никто не говорил о вкусе».

Однако с появлением более широкого выбора гастрономии, дети предпочли покупать более вкусные продукты в магазинах.

«Тогда столовые начали проигрывать. И наша задача – вернуть детей обратно в столовую, предложив им сбалансированную и вкусную еду», — отметил Клопотенко.

Напомним, что новое школьное питание, меню для которого разработал кулинар Евгений Клопотенко, вызвало множество критики в обществе, в частности со стороны некоторых родителей школьников, которые жалуются, что дети отказывают питаться в столовых. Шеф-повар объяснил, что некоторым учащимся могут не нравится новые блюда из-за того, что некоторые школы решили убрать из меню соль и сахар. При этом Минздрав рекомендовал всего лишь регулировать их количество.

Также Клопотенко рассказал, как реагирует на критику нового школьного меню.

О новых правилах школьного питания, запрещенных продуктах и новых блюдах — читайте в материале интернет-издания «Комментарии».

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