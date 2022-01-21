Перечислены шесть комнатных растений для улучшения сна

Для любого человека очень важно качество его сна. Только регулярно высыпаясь, мы можем быть уверенными в своем здоровье, продуктивно работать, находить силы на семью и на хобби. Способствовать глубокому сну может и создание необходимой атмосферы в спальне, в том числе размещение некоторых комнатных растений.

Мирт

Целебные свойства этого растения известны с древности: оно выделяет фитонциды, уничтожающие болезнетворные бактерии. Вместе с тем мирт не самое простое в уходе растение. Ему лучше находиться в прохладном помещении, иначе растение может сбросить листья. Полив должен быть умеренным в холодное время года и обильным летом.

Лаванда

Это растение — источник эфирных масел. Аромат лаванды применяется в качестве успокоительного средства в препаратах для маленьких детей, поскольку снимает стресс и настраивает на сон. Лаванда успешно выращивается в домашних условиях даже из семян, предпочитает хороший полив и яркое освещение.

Лавр

Лавровый лист полезен не только в качестве пряности. Эфирные масла лавра благотворно влияют на нервную систему, избавляют от головной боли и очищают воздух. Лавр любит светлые помещения, но может расти и в тени. Летом следует выносить его на балкон и обильно поливать. В холодное время года — по мере высыхания грунта. Воздух рекомендуется увлажнять.

Хризантема

Это растение фильтрует вредные вещества в воздухе и выделяет фитонциды. Хризантема также любит хороший полив и влажный воздух, зимой она нуждается в покое. Растение обрезают и оставляют в прохладном темном месте, поливая раз в месяц. С наступлением весны его пересаживают и выставляют на постоянное место.

Плющ

Плющ – отличный натуральный фильтр, который улавливает из воздуха вредные вещества и выделяет фитонциды. Это растение идеально подойдет для аллергиков и астматиков. Но важно не забывать, что растение является токсичным для человека и для животных. Плющ необходимо поливать умеренно летом, а зимой его лучше опрыскивать.

Гардения

Это цветущее комнатное растение действует на центр сна в головном мозге, поэтому оно идеально подойдет для размещения в спальне. Гардения любит хорошее освещение без прямых солнечных лучей, плохо переносит перестановки и сквозняки.

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