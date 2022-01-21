Як вибрати слоти з великою віддачею?

Чим вища віддача – тим більш прибутковим буде геймплей для гравців на тривалому відрізку часу. Саме тому слід уважно читати інформацію про слоти від провайдера

Складно уявити сучасну людину, котра не бажає швидко збільшити власні прибутки, для чого навіть не треба вирушати за межі оселі. Достатньо обрати казино, котрому можна у повній мірі довіряти.

Не менш важливим моментом стане вибір слотів, за котрими гравець буде перевіряти власну вдачу. Звичайно ж, ніхто не сідає грати в слоти без надії отримати виграш, тому що саме ризик породжує почуття азарту. Через це дуже важливо при виборі звертати увагу на таку вирішальну характеристику як RTP – return to player, або теоретичне повернення ставок гравцям. Віддача показує, який відсоток зроблено користувачами ставок на конкретному автоматі. Обираючи ігрові автомати у надійному казино, гравці завжди впевнені у чесній грі та конфіденційності. Казино може запропонувати безліч ігор у різних категоріях, чим неодмінно варто скористатись.

Що треба знати про показник return to player?

Показник RTP закладається розробником на етапі створення слота і не підлягає змінам з боку гральних клубів. Загалом, чим вища віддача, тим більш прибутковим буде геймплей для гравців на тривалому відрізку часу. Провідні міжнародні гральні бренди встановлюють RTP у своїх автоматах на рівні 96% та вище.

Поряд із відсотком віддачі також часто згадується і волатильність, що визначає частоту виплат та їх розмір. Слот автомати з низькою волатильністю дозволяють гравцям вигравати практично кожен спін, у той час як високоволатильні моделі рідко виплачують виграші, проте при цьому їх розмір з лишком перекриває всі зроблені ставки.

Чим відрізняються класичні слоти від відеослотів?

Усі існуючі сьогодні ігрові автомати слоти можна умовно розділити на великі групи:

сучасні;

класичні;

слоти з прогресивним джекпотом.

Класичні слоти – ігрові автомати з максимально простими правилами та характерною ностальгічною атмосферою ігрового процесу. Для класичних слотів характерна повна відсутність сюжету, а ігровими символами можуть бути гральні карти, фрукти, коштовності та ін. Вони створені за прообразом своїх механічних «предків» – одноруких бандитів. Як правило, класичні слоти мають 3-5 барабанів, не більше, до 20 активних ліній і мають обмежений набір бонусів (як правило, це виключно скаттер і дикий символи, і рідше фріспини). Ці ігри відрізняються стилізованим під екран «бандита» інтерфейсом, штучно зістареною графікою та «механічним» звуковим супроводом.

У той же час сучасні відеослоти більше нагадують повноцінні комп’ютерні ігри, ніж своїх далеких наземних предків. У нових слотах може навіть бути традиційної структури з барабанів, а кількість можливостей формування виграшних комбінацій може перевищувати позначку кілька тисяч.

З розвитком сучасних онлайн-слотів можна легко відстежити вдосконалення нових технологій – від графіки та анімації до музичного супроводу. Релізи, що з’являються сьогодні, відрізняє анімація кінематографічного рівня, HD-графіка і об’ємний звук. З кожним роком ​​виникають більш нові тематики, і сюжети. В онлайн-казино можна знайти слоти, присвячені будь-якому з найпопулярніших мотивів сучасності. Будь-то мотиви улюблених фільмів чи книг, гучних серіалів чи поп-культури, загадки стародавніх цивілізацій, історії освоєння космосу, зомбі-апокаліпсис та ін. Різноманітність сюжетних рішень та тематичних замальовок дозволяє кожному знайти варіант відповідно до побажань. Нерідко сьогодні з’являються комбіновані слот-апарати, що є інноваційним поєднанням сучасного оформлення з класичною символікою та якісним звуком.