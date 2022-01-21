Красные зоны каратина Украина — Ивано-Франковская область

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в «красную» карантинную зону. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

Одна из областей переходит в «красную» зону — фото из открытых источников

Чиновник отметил, что в пятницу, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам заседания, комиссия приняла решение установить «красный» уровень эпидемиологической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Отметим, что регион был под угрозой ужесточения карантина на протяжении нескольких дней. По состоянию на 21 января, на Ивано-Франковщине обнаружили наибольшее количество зараженных коронавирусом — 2427 человек. По данным Министерства здравоохранения, в области достаточно быстро начала ухудшаться эпидситуация. В частности, фиксировался критический уровень госпитализаций и их динамика. Замминистра здравоохранения Игорь Кузин отмечал, что в Ивано-Франковской области тренд к госпитализации пациентов с коронавирусом растет около 70% на протяжении суток.

Напомним, что в Украине также появились регионы, которые перешли в «оранжевую» зону эпидемической опасности. Здесь стремительно растет количество выявленных случаев заболеваний, а с ними и госпитализация. Так, с 21 января, в на «оранжевом» уровне восемь регионов страны.

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» сообщалось, что замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, планируют ли в Украине ужесточение карантина в связи с новым всплеском заболеваемости, в частности введение на территории страны локдауна.

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