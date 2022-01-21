Что будет с сертификатом вакцинации после окончания срока 270 дней: ответ Кузина — ukraina-novosti

В то же время, главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что пока никто не знает, что будет с сертификатом вакцинации после того, как его «продолжение» после бустера пройдет.

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Он напомнил, что во Всемирной организации здравоохранения возлагают большие надежды на массовую вакцинацию против COVID-19.

Игорь Кузин – санврач страны “Что касается того, что будет потом (после окончания действия сертификата через 270 дней после бустера), еще никто не может ответить. ВОЗ говорит, что Омикрон должен стать последним в пандемии, и если страны достигнут 70% охвата именно по своему населению, это будет первый шаг к остановке пандемии ковида”.

Также Игорь Кузин ответил, что надеется, что сертификаты вакцинации будут не нужны, но при условии, что 70% взрослого населения получат прививку.

Последние новости о сертификатах вакцинации

В Украине сократили сроки сертификата о вакцинации до 270 дней. Раньше они были действительны год, то есть 365 дней.

Таким образом, теперь сертификаты о вакцинации будут действовать 9 месяцев. Если человек сделает прививку бустерной дозой, то действие документа будет продолжено на такой же период.

Украинские COVID-сертификаты признали еще 6 стран мира: Черногория, Тайвань, Уругвай, Таиланд, Ливан, Тунис.

Украина намерена присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Для вакцинированных украинцев это означает свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Сертификат о введении бустерной дозы появится в приложении «Дия» в конце января.

К слову, санврач также озвучил прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом на февраль 2022 года. Только за месяц суммарно может заболеть до 1 миллиона украинцев. И подчеркнул, что это положительный сценарий развития событий.