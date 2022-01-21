Ученые создали лекарство, удаляющее престарелые клетки из организма

Молекулярные биологи из США создали препарат, который избирательно уничтожает престарелые клетки в организме животных, продлевая им жизнь примерно на треть. Первые итоги исследований представлены в журнале Nature Medicine.

«Это потрясающее открытие. Исследование четко указывает на то, что лекарства-сенолитики могут бороться с последствиями старения, по крайней мере в организме мышей. Теперь нам нужно провести дополнительные опыты, чтобы понять, насколько безопасны подобные вещества для человека», — заявил Фелипе Сьерра (Felipe Sierra), биолог из Национального института старения США в Бетесде.

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки фактически бессмертны с точки зрения биологии — они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания и делиться бесконечное число раз. При этом клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов, вступая в фазу старения.

Как считают ученые, тем самым клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки.

Старение, как рассказывают генетики, сопровождается множеством изменений в жизнедеятельности клетки, которые фактически выключают ее из нормальной работы организма. Накопление состарившихся клеток — причина развития характерных физиологических изменений, связанных с наступлением старости.

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