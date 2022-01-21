Ивано-Франковская область переходит в красную зону карантина с 24 января

В пятницу, 21 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что «оранжевая» карантинная зона продолжает расширяться из-за вспышки нового штамма коронавируса «Омикрон». В настоящее время в ней находятся восемь областей Украины.