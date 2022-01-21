Ученые развеяли миф о безопасности никотиновых электронных сигарет

Ученые из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (UKSH) в Германии выяснили, что риск для здоровья сосудов от электронных испарителей с никотином сопоставим с риском от курения обычных сигарет, а в некоторых случаях может оказаться и более высоким. Их выводы опубликованы в журнале Vascular Medicine.

В исследовании участвовали 15 действующих курильщиков, выбирающих традиционные сигареты. Их разделили на три группы: представители первой курили обычные сигареты, вторые — электронные испарители с никотином, третья группа — электронные сигареты без никотина.

За полчаса до эксперимента и спустя два часа после него ученые измерили показатели функционального состояния сосудов добровольцев: центральное и периферическое кровяное давление, а также параметры жесткости стенок сосудов.

В результате ученые выяснили, что испарители с никотином в среднем изменяли показатели сосудов на более долгий срок, чем курение обычных сигарет. После обычной сигареты повышенное периферическое давление наблюдалось в среднем 15 минут, а высокая частота сердечных сокращений — в течение получаса, в то время как никотиновый испаритель повышал обе характеристики в среднем на 45 минут.

Кроме того, у обеих групп, куривших сигареты с никотином, значительно возрастал показатель жесткости сосудистых стенок.

По словам ученых, для более детального исследования нужно больше участников, однако уже сейчас можно говорить об опасности курения никотиновых электронных испарителей. Они также подчеркивают, что электронная сигарета не так безопасна, как считалось раньше.

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