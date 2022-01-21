Ученые выяснили, как появляется болезнь Альцгеймера

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера — им удалось установить момент зарождения заболевания.

При болезни Альцгеймера в мозге пациентов формируются «клубки» тау-белка, которые разрушают клетки мозга. Раньше считалось, что сам по себе тау-белок не опасен, опасны лишь его сгустки.

Ученые развенчали эту версию, обнаружив отправную точку заболевания — это момент, когда здоровый тау-белок становится токсичным, но еще не сформировал смертоносные клубки. На этом этапе можно наблюдать молекулярные изменения в структуре тау-белков, после чего они начинают слипаться друг с другом, а затем повреждать нейроны.

«Мы расцениваем это как «Большой взрыв» в изучении тау-белка. Это способ заглянуть в самое начало процесса болезни», — рассказал ведущий автор исследования Марк Даймонд.

Таким образом, теперь ученые смогут разработать новые диагностические методы и обнаружить патологию еще до проявления очевидных признаков болезни. Исследователи полагают, что можно предотвратить слипание тау-белков в клубки, а это позволит затормозить развитие заболевания.

Они приводят в пример препарат тафамид для лечения сердечных патологий, который блокирует белок транстиретин, который изменяет форму и вызывает образование смертельно опасных кластеров в сердце. Аналогия с тау-белком очевидна, поэтому исследователи надеются создать похожий препарат для спасения мозга.

«Если это сработает, заболеваемость болезнью Альцгеймера может быть значительно уменьшена», — заключил Даймонд.

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