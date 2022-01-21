Влияет ли вакцинация против коронавируса на возможность иметь детей у мужчин и женщин

Ученые из Университета Бостона (США) не обнаружили связи между вакцинацией против коронавируса и вероятностью зачатия в течение менструального цикла у партнеров женского или мужского пола.

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Зато результаты показывают, что именно инфекция COVID-19 среди мужчин может временно снизить фертильность. Этого результата можно было бы избежать с помощью своевременной вакцинации, отмечают ученые.

Новое исследование фертильности и коронавируса

Ученые проанализировали данные более двух тысяч мужчин и женщин, проживающих в США и Канаде. Участники предоставили социально-демографические данные, а также информацию об образе жизни, медицинских факторах и характеристиках своих партнеров с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года.

Вакцинация не влияет на женщин

Исследователи рассчитали вероятность зачатия за менструальный цикл, используя даты последнего менструального цикла, его типичную продолжительность и статус беременности. Показатели фертильности среди участников женского пола, получивших хотя бы одну дозу вакцины, были фактически идентичными с невакцинированными участниками женского пола.

Вакцинация не влияет на способность зачатия у мужчин

Возможность оплодотворения также была одинаковой для мужчин, которые получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и у невакцинированных участников. Хотя сама инфекция COVID-19 была связана с отрицательными результатами фертильности в течение 60 дней после болезни в сравнении с мужчинами, которые не болели коронавирусом.

Эти данные подтверждают предыдущие исследования, которые связывали заражение COVID-19 у мужчин с плохим качеством спермы и другими нарушениями репродуктивной функции.

Ранее шотландские ученые определили показатель перинатальной смертности (то есть гибели плода или новорожденного) для женщин, заразившихся коронавирусом, будучи беременными. Он составил 22,6 на 1000 родов, в сравнении с 5,6 на 1000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом.