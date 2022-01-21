В Минздраве заявили, что жесткого локдауна не будут вводить, но есть нюанс

Однако отдельные области страны могут перейти в красную зону карантина. Все это несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионах и распространение штамма Омикрон.

Внимание Почти 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки: Кузин назвал прогноз на февраль «оптимистичным»

По его словам, таких ограничений, которые были в 2020 году, не планируют вводить.

Игорь Кузин – главный санврач «Во время волны Омикрона планируется применение таких же карантинных ограничений. Единственное, что будем стимулировать местные органы власти более активно применять требования оранжевой зоны».

Он подчеркнул, что оранжевая зона является предупредительной.

Обратите внимание: оранжевый уровень эпидемической опасности не имеет дополнительных ограничений – он является сигналом того, что регион приближается к красной зоне. Но при необходимости местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения самостоятельно.

Красная зона будет расширяться

Однако, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионах, первой в красную зону может войти Ивано-Франковская область – там стремительно ухудшается ситуация.

«Огромное количество случаев, которое подтверждено лабораторно. Очень большое количество госпитализаций. Процент или тренд к госпитализации возрастает до 70% в течение одних суток. То есть большое количество людей госпитализируется одновременно», – пояснил Кузин.

Внимание Еще одна область стала «оранжевой»: какая ситуация в других регионах

При введении красного уровня эпидопасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Напомним! Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса Омикрон. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.