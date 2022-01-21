Медики раскрыли необычную связь между аутизмом и формой мозжечка

Нарушения в структуре и необычно простое устройство мозжечка оказались одними из самых надежных индикаторов развития аутизма, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

«Наши наблюдения показывают, что нам стоит радикально пересмотреть то, как мозжечок влияет на развитие детей, склонных к аутизму. Различия в восприятии окружающего мира, связанные с ним, могут сильно сказываться на развитии коры мозга и формировании тех черт, которые отличают аутистов от остальных людей», — рассказывает Кристина Денисова из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.

За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности. Более того, недавно биологи нашли свидетельства того, что аутизм может вызываться бактериями или высоким уровнем клеточного стресса во время развития зародыша.

Денисова и ее коллеги открыли еще одну интересную закономерность, которая очень сильно влияет на развитие аутизма, наблюдая за тем, как различается работа мозжечка у носителей этого синдрома и остальных людей.

«Большие полушария и прочие отделы нашего мозга содержат в себе лишь 20% нервных клеток – остальные 80% приходятся на мозжечок. Иными словами, можно сказать, что мы изучали лишь пятую часть нейронов мозга, пытаясь понять то, почему он развивается неправильно у аутистов», — продолжает биолог.

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