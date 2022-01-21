Медики рассказали о пользе апельсинов для здоровья глаз

Употребление хотя бы одного апельсина в день заметно снижает вероятность дегенерации сетчатки глаза и развития других проблем со зрением, утверждают авторы статьи, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition.

«Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится. Собранные нами данные показывают, что флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации», — рассказывает Бамини Гопинат (Bamini Gopinath) из университета Сиднея (Австралия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и употребление отдельных продуктов питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов. К примеру, недавно ученые доказали, что регулярное употребление оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Несколько лет назад, отмечает Гопинат, она и ее коллеги заметили, что природные антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах и прочих цитрусах, благотворно влияют на здоровье клеток сетчатки глаз крыс и других лабораторных животных.

Это натолкнуло их на размышления, как диета с большим содержанием подобных веществ будет влиять на состояние глаз у людей. В эксперименте приняли участие нескольких тысяч человек разных возрастов, проживавших последние 15 лет в различных городах Австралии.

Помимо доли цитрусов в диете этих людей, ученых интересовало и то, какие еще источники флавоноидов, таких как чай, яблоки или вино, они употребляют, и есть ли разница в их действии.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!