За все волны такого не было: санврач Ровненщины рассказал, что прирост больных сейчас 120%

За все волны такого не было

По словам санврача, во второй половине января прирост инфицированных коронавирусом достиг 120%.

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В последнюю неделю беспрецедентно стремительно растет уровень заболеваемости – 120% прирост. За все волны такого темпа еще не было и это прогнозировалось в связи со свойствами штамма Омикрон,

– отметил Роман Сафонов.

И добавил, что чем стремительнее волна растет, так же стремительно она спадает.

По словам Сафонова, штамм коронавируса Дельта был в 5 раз заразнее, чем его предшественник – классический уханьский штамм COVID-19. В свою очередь Омикрон втрое заразнее, чем Дельта.

Особенности течения болезни инфицированных Омикроном

Также врач рассказал, что динамика заболеваемости в области показала, что этот штамм «менее убийственный» и провоцирует меньше случаев для госпитализаций. В целом количество новых госпитализаций с COVID-19 достигло 13%.

Омикрон больше протекает как обычная простуда. Существенных особенностей, отличий этого штамма от предыдущего относительно симптоматики нет,

– сказал главный санврач.

Характерными симптомами, по словам врача, являются:

насморк,

чиханье,

першение в горле,

штамм меньше поражает легкие,

потеря обоняния у каждого пятого.

Внимание! В отличие от предшественников, Омикрон имеет меньший цикл. Инкубационный период штамма – ориентировочно 3 дня, чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Также санврач рассказал, что сейчас коронавирусом меньше болеют лица старшего возраста, больше всего случаев заражения фиксируют в группе среднего возраста. Кроме того, болезнь все больше выявляют у детей.

Рост и в дальнейшем будет

Относительно циркуляции Омикрона Сафонов подчеркнул, что лаборатория в области способна выявлять различные штаммы вируса. Санврач предположил, что Омикрон будет постепенно вытеснять Дельту, а потому в области прогнозируют в феврале пиковое значение заболеваемости.

Кроме того, пояснил он, лечение Омикрона, как и ранее, симптоматическое, а эффективной защитой от сложного течения болезни остается вакцинация, в том числе и детей с 12-летнего возраста.

Напомним! Невакцинированные имеют в десять раз выше риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.

Актуальная ситуация с COVID-19

В течение последних суток в Ровненской области зафиксировали 702 случая инфицирования COVID-19.

Всего за последние сутки в Украине зафиксировали 20 156 новых больных.

В Министерстве здравоохранения считают, что стране не удастся избежать новой волны коронавируса из-за нового штамма.



Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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