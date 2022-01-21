Переговоры Блинкена и Лаврова — о чем говорили

В Женеве 21 января состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Одной из главных тем переговоров была эскалация ситуации на границе Украины, где наблюдается скопление войск России.

«Апостроф» собрал самое важное о встрече представителей двух государств.

Встреча продлилась полтора часа, после чего Лавров и Блинкен вышли к журналистам.

По словам российского министра, на переговорах «Штаты повторили уже ранее звучавшие аргументы», а также «тему вторжения в Украину». Также он отметил, что США якобы «обязались на следующей неделе предоставить письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности».

Уже традиционно представитель страны агрессора отметил, что заявления США о вероятном вторжении якобы «призваны прикрыть саботаж Киева по Минским договоренностям». Также он подчеркнул, что якобы «Россия не собирается нападать на Украину и планов таких никогда не было».

Лавров добавил, что документы, которые Госдеп подготовил к этой встречи, «читать было невозможно». Также он оценил разговор с Блинкеным как «полезный и откровенный».

Еще до начала встречи Блинкен заявил своему собеседнику, что США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации. Также американский чиновник отметил, что встреча Лавровым должна стать частью усилий по деэскалации, «предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины».

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