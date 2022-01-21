Над Украиной летают беспилотник и военный самолет США — подробности

В пятницу, 21 января, над Украиной заметили два военных американских самолета, один из которых оказался беспилотником США, а второй самолетом-разведчиком.

Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Первый летательный аппарат, стратегический беспилотник США RQ-4А Global Hawk, вылетел с Объединенных Арабских Эмиратов. Он залетел в Украину через юг страны и курсировал через города центральной Украины, в частности, через Николаев, Первомайск, Умань, Житомир.

После этого самолет повернул на север, пролетая, в том числе, Киев, и совершил облет именно в северной части Украины. Состоянием на 14:00 он курсирует на восток.

Беспилотный аппарат Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk является самым крупным в мире. Его размах крыла свыше 35 м, а взлетная масса более 11 т. Он относится к классу БПЛА, способных совершать длительные полеты (более 30 часов) на высотах 18-19 тысяч метров и без посадки преодолевать расстояния до 21 тысячи км.

Главная задача беспилотника — наблюдать за конкретными территориями, и в масштабе реального времени передавать необходимые сведения, помогающие решению стратегических задач.

Второй самолет-разведчик JAKE 11 вылетел со стороны США и залетел в Украину через запад страны. Через центр и север, он курсировал на восток Украины. На данный момент самолет делает круги недалеко от границы донецкой области, также летая и в южную часть.

Ранее мы писали, что над Украиной уже был замечен самолет радиоэлектронной разведки ВВС США.