можно ли стать умнее с помощью таблеток

Здоровые молодые люди принимают лекарства, предназначенные для лечения синдрома гиперреактивности и дефицита внимания, нарушений сна, старческой деменции и других неврологических заболеваний. В Европе за последние два года доля тех, кто, не имея медицинских показаний, прошел курс препаратов, улучшающих когнитивные функции, выросла с пяти до 14 процентов. Больше всего любителей «умных таблеток» в США — почти 30 процентов населения. Таковы данные международного анонимного опроса, в котором в общей сложности приняли участие около ста тысяч человек из 15 стран — 79 640 в 2015 году и 29 758 в 2017-м.

Быстрее думать, легче запоминать

«Ноотропы — это препараты стимулирующие, активирующие метаболизм головного мозга, улучшающие память, умственную деятельность, повышающие стрессоустойчивость. Они делятся на «истинные» ноотропы и препараты многонаправленного, комплексного действия, в том числе и ноотропного, — так называемые нейропротекторы», — рассказывает доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории Клинической больницы № 1 Управления делами президента Любовь Соколова.

Словом, эти чудо-таблетки действуют как нейромедиаторы — вещества, с помощью которых нервные клетки обмениваются электрохимическими сигналами. Ноотропы и нейропротекторы меняют содержание этих сигналов или же модифицируют правила их обработки. В результате человек лучше сосредотачивается, становится внимательнее, быстрее думает и больше запоминает.

Например, пирацетам и его производные улучшают кровоток в мозге и служат для образования в нем новых связей. Считается, что это помогает при решении любых задач. Глицин (или аминоуксусная кислота) — наиболее популярный ноотроп среди российских студентов — улучшает память и ассоциативные процессы. Производные диметиламиноэтанола усиливают ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за когнитивные функции.

(Не)доказанная эффективность

«Врачи рекомендуют принимать эти препараты для повышения концентрации внимания, активизации мыслительных процессов во время экзаменов, подготовки важного проекта, отчета, написания диссертационной, дипломной работы. Также их назначают при реабилитационных мероприятиях, например, после перенесенного инсульта», — объясняет Соколова.

То, что ноотропы и нейропротекторы действительно помогают быстрее думать и больше запоминать, показано в серии экспериментов. Ученые из Кембриджского университета давали части испытуемых модафинил — препарат для лечения сонливости и синдрома гиперреактивности и дефицита внимания. Вторая группа принимала плацебо. Те, кто употреблял модафинил, лучше справлялись с тестами на когнитивные способности.

Впрочем, заведующий кафедрой нервных болезней Первого МГМУ имени Сеченова профессор Владимир Парфенов указывает, что данных об эффективности чудо-таблеток все равно недостаточно. Так, в исследовании американских ученых пациенты, принимающие ноотропы (пирацетам, фенипирацетам и другие), демонстрировали улучшение когнитивных функций, но незначительное. Некоторые специалисты уверены, что подобное можно списать на плацебо-эффект или на действие других лекарств и факторов.

«Действительно, ноотропы способны улучшить высшие психические функции, но не доказано их влияние на клинические важные показатели, такие как улучшение восстановления после повреждения головного мозга (инсульт, травма), предупреждение слабоумия», — уточняет профессор Парфенов.

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