Водитель так торопился за святой водой, что сбил мальчика, спешившего на встречу к отцу

На пешеходном переходе автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил ребенка, который надеялся проскочить на желтый сигнал светофора. Водитель не успел вовремя среагировать и переехал ребенка.

Следователи изъяли видеозапись с регистратора автомобиля. На ней видно, что автомобиль в правой полосе подъехал к пешеходному переходу, когда зеленый свет сфетофора уже сменялся желтым. В то время, когда зажегся желтый, автомобиль продолжил движение, и в это время с правой стороны внезапно появился ребенок. Через несколько метров мальчик споткнулся и угодил под колеса автомобиля.

Немного позже местные СМИ выяснили, что мальчик очень спешил на встречу со своим папой и торопился на автобусную остановку, которая находится на другой стороне улицы.

Также журналисты узнали, что мать ребенка лишена родительских прав, а в эти дни отец мальчика как раз приехал в город и он очень хотел повидаться с ним.

В то же время, водитель внедорожника очень торопился за святой водой во время крещения.