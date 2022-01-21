Медики предупредили об угрозе супербактерии, вызывающей бесплодие

Исследователи из Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH) обнаружили новую потенциальную супербактерию Mycoplasma genitalium (M. genitalium), которая в течение десяти лет может стать устойчивой к любым видам антибиотиков. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ассоциации.

По словам ученых, эта бактерия обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем и передается от человека к человеку половым путем. Она может провоцировать воспаления уретры, матки, фаллопиевых труб, а инфекции, вызванные ею, могут привести к бесплодию.

Симптомы вызванных M. genitalium заболеваний легко спутать с инфекциями, возникшими от других бактерий, например хламидий, из-за чего M. genitalium смогла приспособиться ко многим средствам, помогающим при хламидиозе (в том числе к азитромицину). У людей с M. genitalium азитромицин почти не облегчает симптомов и одновременно делает бактерию все более устойчивой к лекарствам.

По мнению исследователей, именно способность к быстрой адаптации и делает M. genitalium потенциальной супербактерией.

Специалисты BASHH считают, что замедлить процесс адаптации бактерии к лекарствам поможет тестирование на M. genitalium для пациентов с различными половыми инфекциями. Однако в настоящее время такие тесты мало где проводятся, а врачи редко рекомендуют их своим пациентам.

Ранее ученые выяснили, что в ближайшем будущем основным местом возникновения супербактерий станет Индия, потому что в этой стране ведется бесконтрольная продажа запрещенных и непроверенных антибиотиков, которые подрывают все усилия по борьбе с растущей устойчивостью бактерий и микробов к различным лекарствам.

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