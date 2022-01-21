Врачи рекомендуют не реже раза в год проходить диагностику на риск инсульта

В группы с повышенным и средним риском инсульта попадают люди с артериальной гипертонией, диабетом, избыточной массой тела и повышенным уровнем холестерина в крови. Кроме этого при оценке состояния здоровья учитываются такие факторы риска инсульта, как курение, избыточное потребление алкоголя и соли.

Также одним из распространенных факторов риска инсульта является нарушение сердечного ритма, а именно фибрилляция предсердий — всем, у кого был обнаружены предпосылки к этому заболеванию, было рекомендовано незамедлительно пройти дальнейший мониторинг.

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