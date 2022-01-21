Вооруженные силы провели в Херсонской области зрелищные учения с «Градами» (видео)

В Херсонской области Вооруженные силы Украины провели учения по защите морского побережья и танкоопасных участков при противодействии наступательной операции. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

Реактивная батарея совершила марш в район проведения учений, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, а также указания операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

«Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач», – подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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