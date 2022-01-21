Жить, а не доживать до пенсии: что советуют ученые

Дата публикации: 21 января 2022 г.

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«Пенсионный» закон не обсуждает сегодня только ленивый или очень молодой, остальных людей волнует вопрос «как дожить» до счастливого времени без будильников и начальников. Ответы корреспондент проекта «Социальный навигатор» получил у ученых-геронтологов, психологов, тренеров, словом, у тех, кто профессионально занимается этой проблемой.

Сравняются ли пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни? Конечно, нет, уверена заместитель директора по лечебной и организационно-методической работе геронтологического научно-клинического центра, доктор медицинских наук, профессор Надежда Рунихина.

Врачи, психологи и фитнесс-консультанты поделились с корреспондентом «Социального навигатора» простыми, но действенными советами, как продлить здоровье «подручными» методами.

Рецепт первый: двигайся

К пенсионному возрасту можно и нужно готовиться заблаговременно, утверждает Надежда Рунихина.

Физическая активность — лучшее лекарство от старости. Движение позволяет не только сохранить молодыми мышцы и суставы, но и поддерживает в нормальном состоянии сосуды, а значит, и сердце.

Она также подчеркнула, что занятия спортом обязательны не только для офисных работников, но и для тех, кто работает руками.

Вопрос в правильном распределении нагрузки, соглашается с профессором фитнесс-тренер Олег из Москвы. Оптимальным вариантом для людей среднего возраста станут полутора-двухчасовые занятия с интенсивной нагрузкой три-четыре раза в неделю. Можно ходить в фитнес-зал, бассейн, бегать, играть в футбол, волейбол и так далее.

Людям постарше нужно выбрать вид физической активности, посоветовавшись предварительно с врачом, считает фитнесс-тренер.

Например, бег показан далеко не всем и не в любом возрасте. Это же касается силовых упражнений, они могут серьезно навредить, если позвоночник не в порядке. Впрочем, современная индустрия фитнеса может предложить идеальную программу для любого организма.

Рецепт второй: не стареют сильные духом

Можно заниматься спортом и без членства в клубе, считает врач на пенсии Марина Волкова. Не так давно она получила травму, на полгода лишившую ее привычной способности активно двигаться.

«Каждое утро делаю зарядку, сын скачал упражнения в интернете. Сначала было очень тяжело, лениво, но потом организм мне как будто ответил. День за днем становилась сильнее, появилось удовольствие от движения. Теперь еще с палками для скандинавской ходьбы «делаю» по 5 километров, в любую погоду. А вы не знаете, где записаться в «серебряные волонтеры»? Думала, с уходом с работы жизнь закончилась, особенно когда восстанавливалась после болезни. А сейчас сил полно, хочу приносить пользу, быть в коллективе. Понимаете, мне важно быть полезной и быть среди людей», — делится своими рецептами и планами на будущее Марина.

Любая социальная активность для пожилых людей очень важна, подтверждает слова пенсионерки профессор Рунихина. «Человек, который не ищет себе друга, — себе враг», — уверена она.

Рецепт третий: дружите с мозгом

Жить, а не доживать получается у тех, кто не перестает занимать свой мозг, считает психолог Маргарита Никулина.

«Ко мне в районную поликлинику приходит очень много возрастных людей, да и сама я дама с большим жизненным опытом», — рассказывает психолог.

Ее профессиональный опыт подтверждает: те, кто начал учить в пенсионном возрасте иностранный язык, кто продолжает жить своей профессией и следит за всем новым, что в ней происходит, — молоды и в 80, и в 90 лет. У них есть мотивация, желание жить, еще нереализованные планы.

Тут каждый может вспомнить и пример из своей жизни: школьный учитель географии или профессор в университете, которым, кажется, давно пора было бы уйти на заслуженный отдых и сидеть с внуками, год за годом поражают учащихся своей памятью и жизненной энергией. Почему? Чаще всего потому, что они увлечены любимым делом и не выпадают из своей темы или профессии.

Прошедший в России чемпионат мира по футболу также показал, что в стране много «серебряных» волонтеров, готовых наравне со студентами-первокурсниками помогать болельщикам найти место на стадионе, выбрать лучший фон для селфи в незнакомом городе или подсказать на английском и испанском языках дорогу до музея.

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