ученые разрабатывают вакцину против аллергии на кошек

Гипоаллергенные породы кошек и собак, методы борьбы с аллергией на животных и ее лечения — в новом материале «Социального навигатора», посвященном аллергиям. Корреспондент побеседовал с заведующим кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Александром Карауловым и главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента здравоохранения города Москвы Александром Пампурой.

Чувствительностью к аллергенам животных страдает порядка 10%, у детей, согласно зарубежным исследованиям, эта цифра составляет порядка 50%. Однако для аллергиков есть хорошие новости: ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и Венского медицинского университета начали работу над созданием вакцины против аллергии на кошек, получившей название Cats Project.

Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Александр Караулов, в настоящее время вакцина на основе восьми искусственно созданных синтетически чистых аллергенов находится в стадии разработки. Исследования займут от трех до пяти лет.

«Совместно с Венским медицинским университетом и профессором Рудольфом Валентой ведем работы по синтезу и комбинации кошачьих реагенов, то есть тех белков, которые вызывают аллергию. Мы создали восемь синтетических белков, которые и вызывают аллергию на кошек. Их легче стандартизовать, у них ниже аллергенная нагрузка и лечение будет более эффективным», — рассказал Александр Караулов.

По его словам, разработка данной вакцины имеет большое значение, в том числе международное, поскольку аналогов вакцины ко всем восьми кошачьим аллергенам нет ни в нашей стране, ни за рубежом.

Новую вакцину можно будет применять не только для того, чтобы создать иммунитет к кошачьим аллергенам, но и для лечения тех, кто уже страдает от данного заболевания, в том числе будущих матерей.

«Поскольку аллергия передается по наследству, вакцина позволит снижать сенсибилизацию к аллергенам кошки и у будущих матерей, чтобы они не передали заболевание детям», — отмечает Александр Караулов и добавляет, что в настоящее время его коллегами ведутся работы над созданием и других вакцин, например против аллергии на березу.

А вот вакцины против аллергии на собак пока тоже нет, но в будущем ученые планируют создать и ее.