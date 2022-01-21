Саакашвили нуждается в психологической помощи

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о состоянии здоровья экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму. Теперь он нуждается в психологической и физической реабилитации. К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при Омбудсмане Грузии.

По словам Денисовой, у Саакашвили диагностировали посттравматический синдром, также у него развивается депрессия. В этой связи политик нуждается в психологической и физической реабилитации.

«Консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала народная защитница Грузии Нино Ломджария, нет. В большинстве своем Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации», – пишет Денисова.

Украинская омбудсменка обратилась к министру юстиции Грузии, а также к международным организациям с просьбой о предоставлении квалифицированной помощи Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили до сих пор не может принимать пищу. Об этом рассказал его адвокат Шота Тутберидзе. По его словам, политик еще не закончил реабилитационный курс после голодовки, поэтому его самочувствие не улучшилось. Его вес сейчас меньше, чем был после того, когда он прекратил голодовку. Саакашвили до сих пор не может принимать еду.

Ранее Ясько заявила, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

27 декабря медперсонал принял решение выписать Саакашвили с Горийского военного госпиталя и перевести его в изолятор 12 в Рустави. Однако бывший президент Грузии не подчинился требованиям работников Пенитенциарной службы.

К слову, Саакашвили снова отказался от лечения.

Напомним, врач Саакашвили назвала причину приема политиком психотропных препаратов.

Также консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, Минздрав Грузии считает, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом.