Медики назвали необычный плюс от умеренного употребления алкоголя

Итальянцы, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Addiction.

«Мы не в коем случае не намекаем на то, что всем трезвенникам нужно срочно начать пить. С другой стороны, наше исследование показывает, что влияние алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом», — заявил Кен Мукамал (Ken Mukamal) из Гарвардского университета (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, чьи авторы заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, многие ученые писали и об обратном – люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Недавно эксперты ООН проанализировали подобные исследования и пришли к выводу, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца и несчастных случаев.

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