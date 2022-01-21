Канал «Рада» тратит госбюджет на актеров для новостей

Государственный телеканал «Рада» оплачивает услуги актеров для производства новостей и шоу. Об этом говорится в ответе на запрос «Украинских новостей».

Гонорары актеров указаны в сметах к контракту на производство телепрограмм компанией «Кинокот», которая в декабре получила от «Рады» 9 млн грн и заполняет своими программами почти весь эфир государственного телеканала.

За участие в 10-минутном новостном выпуске гонорар актера составляет 650 грн. За 20-минутный платят в два раза больше. Участие актера в шоу – 6 тыс. грн. Аналогичные суммы гонораров указаны ведущим.

Какие роли исполняют актеры в новостях и шоу в документе не указано.

Документ: ukranews.com

Ранее «Главком» сообщал, что руководство канала «Рада» не объясняет, куда идут бюджетные деньги. В 2022 году финансирование парламентского канала «Рада» выросло почти в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Накануне телеканал «Рада» под фото спикера парламента Руслана Стефанчука написал слова «внезапно умер».

«Рада» в новостной ленте сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, однако фото Руслана Стефанчука, комментировавшего смерть европейского политика, было размещено на экране таким образом, что снизу была надпись «внезапно умер».

Впоследствии спикер Стефанчук ответил телеканалу «Рада».

К слову, в декабре Порошенко сорвал прямой эфир канала «Рада».

Как ранее сообщалось, бывшие ведущие каналов «112 Украина» и ZIK перешли работать на обновленный канал «Рада», к ним присоединятся политтехнолог Владимир Петров и ведущий Сергей Иванов.