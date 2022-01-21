Еще одна область стала «оранжевой»: какая ситуация в других регионах — ukraina-novosti

За прошедшие сутки добавилась еще и Черниговщина. Регион вновь попал в оранжевый уровень эпидопасности заболеваемости коронавирусом.

Важно В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего

Так, в области за минувшие сутки превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На сегодня он составляет 22,6%, при норме не более 20%.

В целом в оранжевой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковска – там все показатели критические (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);

Критический показатель новых случаев в таких областях:

Ровненской;

Сумской;

Черновицкой;

Тернопольской;

Житомирской;

Черниговской.

Критическая динамика госпитализаций наблюдается во Львовской области. Все остальные регионы Украины – пока желтые.

Ситуация в других регионах

Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 323 на 100 тысяч населения. Оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 16% при норме не более 20. Зато охват тестирования находится на уровне 1 349 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Напомним! В Украину возвращается красная зона карантина, в нее может попасть Ивано-Франковская область. Также во Львове готовятся усилить карантин.

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала