Медикам в Черновцах не говорят, кто из пациентов болен Омикроном, – инфекционист — svezhie-novosti-chernovcov

От сотрудников скрывают информацию. Об этом рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко.

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Она заявила, что по-прежнему областные власти скрывают от медиков информацию об обнаружении у пациентов штамма Омикрон. Такая же ситуация наблюдалась, когда в стране только начал появляться вариант Дельта.

Сейчас нам не дают результатов по определению штаммов коронавируса. У нас до сих пор нет этой информации! Она есть только у главы ОГА и главного санитарного врача области,

– сказала инфекционист.

По ее словам, работникам больницы сообщили «что для медиков это ничего не должно значить». В то же время она заверила, что это наоборот – имеет большое значение.

«Мы должны хотя бы примерно понимать, с чего начинается эта болезнь, сравнивать симптомы Омикрона с другими вариантами коронавируса. Это нужно, прежде всего, для нашего самообучения», – добавила Кобевко.

Ситуация усугубляется из-за Омикрона

Медик также отметила, что в области и в стране в целом растет заболеваемость коронавирусом. Главной причиной этой вспышки являются новогодне-рождественские праздники в сочетании с распространением штамма Омикрон.

Что известно об Омикроне на Буковине

В Черновицкой области недавно подтвердили 16 случаев нового штамма коронавируса Омикрон. В Киев в Центр общественного здоровья отправляли всего 30 образцов, еще 14 из них – штамм Дельта.

Последние новости об Омикроне в Украине

Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января он был зафиксирован в девяти областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также назвал Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет более короткий инкубационный период, чем другие.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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